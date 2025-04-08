ВСУ не дают эвакуировать тела погибших мирных жителей из села Гуево

Украинская армия препятствует эвакуации тел погибших мирных жителей из села Гуево Курской области. При любой попытке приблизиться к участку начинается обстрел, сообщает РИА Новости .

30-й мотострелковый полк 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уже несколько дней пытается забрать тела погибших. По словам российских военнослужащих, в небе постоянно висят FPV-дроны и сбрасывают боеприпасы.

«Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел», — рассказали бойцы.

Ранее стало известно, что украинские войска минировали кладбища в Курской области, когда отступали с временно занятых позиций в регионе. Разминированием территорий занимаются бойцы «БАРС-Курск».