ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам Белгородской области

Украинская армия обстреляла три муниципалитета Белгородской области. В результате террористических атак ранения получил мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Мужчина обратился в Большетроицкую районную больницу. Он пострадал во время атаки вражеского дрона на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. У него осколочные ранения и минно-взрывная травма. Его направили в Шебекинскую ЦРБ.

Еще один дрон в этом же селе ударил по предприятию и повредил легковой автомобиль и три единицы техники. Еще одна машина уничтожена в селе Новая Таволжанка, у другого транспортного средства поврежден кузов. В селе Зибровка БПЛА также повредил автомобиль.

В населенном пункте Зозули Борисовского района из-за удара дрона вылетели стекла в двух домах, повреждены заборы. Стекла выбиты у машины, которую БПЛА атаковал в районе села Березовка. FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта в поселке Волоконовка. Повреждения получило оборудование.

Ранее Гладков сообщал, что украинские боевики ударили беспилотником по грузовой машине на территории коммерческого объекта в Шебекинском округе в Белгородской области. Два мирных жителя были ранены.

