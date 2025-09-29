Гладков: БПЛА ВСУ ранил двух мирных жителей в Белгородской области

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Украинские боевики ударили беспилотником по грузовой машине на территории коммерческого объекта в Шебекинском округе в Белгородской области. Два мирных жителя были ранены, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Червоной Дибровке. Беспилотник ВСУ атаковал грузовую машину на территории коммерческого объекта.

Двое мужчин получили осколочные ранения рук. Врачи помогли им на месте.

Автомобиль получил повреждения. Данные о последствиях выясняют.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.