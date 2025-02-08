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Вечером в субботу ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

В селе Муром Шебекинского округа в результате обстрелов в пяти частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Кроме того, уничтожена надворная постройка.

В поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом. В результате атаки повреждены кровля и рядом стоящий автомобиль.

Ранее украинские боевики атаковали Валуйский округ Белгородской области беспилотниками. Ранения получил один мирный житель.