ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области
Вечером в субботу ВСУ нанесли удары по двум населенным пунктам Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
В селе Муром Шебекинского округа в результате обстрелов в пяти частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. Кроме того, уничтожена надворная постройка.
В поселке Малиновка БПЛА атаковал частный дом. В результате атаки повреждены кровля и рядом стоящий автомобиль.
Ранее украинские боевики атаковали Валуйский округ Белгородской области беспилотниками. Ранения получил один мирный житель.