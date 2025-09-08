ВСУ нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области

сегодня в 19:40

Украинские силы вновь атаковали Белгородскую область. Пострадали четыре муниципалитета, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ ударил по припаркованной «ГАЗели» в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Другой БПЛА атаковал стоянку предприятия, в результате чего повреждения получили трактор и грузовой автомобиль. Также из-за обстрела пострадали четыре домовладения. В селе Муром из-за атаки дронов повреждены частное домовладение, хозпостройка и дом, где от взрыва посечена кровля и выбиты окна в доме.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа после детонации беспилотника повреждены ангар и находящийся внутри трактор.

От удара второго беспилотника пострадала легковушка. В селе Дунайка при детонации дрона загорелась кровля здания предприятия, есть локальные повреждения ЛЭП. Там проведут аварийные работы.

В хуторе Леоновка Валуйского округа после атаки дрона повреждены фасад и забор частного дома. В селе Долгое вследствие удара БПЛА выбиты окна, повреждены фасад, ограждение и хозпостройка на территории частного домовладения

В Борисовском районе в селе Березовка из-за удара дрона ВСУ пострадала легковушка.

Ранее в селе Грузское Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель. У мужчины выявили минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени.