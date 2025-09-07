сегодня в 07:53

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

В селе Грузское Белгородской области в результате нападения FPV-беспилотника пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что у мужчины выявили минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Ему оказана необходимая медпомощь.

По словам губернатора, еще из-за атаки повреждена крыша административного здания.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что российские системы ПВО ночью перехватили 69 дронов ВСУ, из них 10 — над Белгородской областью.