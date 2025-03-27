ВСУ начали применять новые дроны для ударов по российским регионам

ВСУ применили дрон FP-1 из иностранных запчастей для ударов по регионам РФ

Украинская армия начала применять новый ударный беспилотник FP-1 для ударов по территории России. Он состоит из иностранных запчастей и может нести осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой до 60 кг, сообщает SHOT .

Несколько дней назад обломки таких беспилотников были обнаружены в Московской, Саратовской, Калужской, Воронежской и Тульской областях. На двигателе указан производитель — Германия. Боевая часть состоит из КЗ-6, ОФБ-60-УЯ и тротиловых шашек.

Предположительно, в атаках на Россию участвовали беспилотники из двух партий. Первую уничтожили 24 января, а вторую — 11 марта. Среди обломков нашли «Лютый», PD-2 и дроны, собранные из частей разных аппаратов.

Ранее украинские войска снова атаковали энергетические объекты России, несмотря на обещание Киева придерживаться моратория о ненанесении таких ударов. Ночью 26 марта украинцы пытались ударить дронами по Глебовскому подземному хранилищу газа, а также атаковали энергоинфраструктуру в Брянской и Курской областях.