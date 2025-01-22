ВСУ начали перебрасывать военную технику под Суджу
ВСУ накапливают силы под Суджей в Курской области
ВСУ накапливают живую силу и военную технику под Суджей в Курской области, сообщает газета «Известия».
По данным издания, ВСУ подогнали к оккупированному городу танки, БМП и БТР, а также штурмовые подразделения.
Задача ВСУ сейчас «как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции», считают специалисты, с которыми побеседовали представители издания.
«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. В ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — сообщил военный эксперт Роман Шкурлатов.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом действия ВСУ в регионе.