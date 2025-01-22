ВСУ начали перебрасывать военную технику под Суджу

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ВСУ накапливают силы под Суджей в Курской области

ВСУ накапливают живую силу и военную технику под Суджей в Курской области, сообщает газета «Известия» .

По данным издания, ВСУ подогнали к оккупированному городу танки, БМП и БТР, а также штурмовые подразделения.

Задача ВСУ сейчас «как можно ближе выдвинуться к Курской атомной электростанции», считают специалисты, с которыми побеседовали представители издания.

«ВСУ уже предпринимали попытки прощупать нашу оборону. В ближайшие дни или недели есть вероятность, что он попробует еще раз», — сообщил военный эксперт Роман Шкурлатов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом действия ВСУ в регионе.