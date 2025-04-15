ВСУ на бронетехнике попытались прорваться к Демидовке в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
На границе с Белгородской областью утром во вторник произошел бой, ВСУ пытались прорваться к Демидовке, сообщает Telegram-канал ГВ «Север».
Противник был на бронетехнике. На видео, снятом в бою, показано, как дрон уничтожает украинскую боевую технику.
Отпор ВСУ дали операторы БПЛА 34-й горной мотострелковой бригады, они ликвидировали танк и ББМ. Водители двух бронемашин, паникуя, развернулись обратно.
ВС РФ ведут огонь по отступающему противнику.