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ВСУ на бронетехнике попытались прорваться к Демидовке в Белгородской области

На границе с Белгородской областью утром во вторник произошел бой, ВСУ пытались прорваться к Демидовке, сообщает Telegram-канал ГВ «Север».

Противник был на бронетехнике. На видео, снятом в бою, показано, как дрон уничтожает украинскую боевую технику.

Отпор ВСУ дали операторы БПЛА 34-й горной мотострелковой бригады, они ликвидировали танк и ББМ. Водители двух бронемашин, паникуя, развернулись обратно.

ВС РФ ведут огонь по отступающему противнику.