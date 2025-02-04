«Архангел Спецназа»: ВСУ могут готовить вторжение под Белгород

Украинские войска подтягивают личный состав к границе к Белгородской области. Это может свидетельствовать о готовящихся вылазках ВСУ или подготовке полноценных атак на этот приграничный регион, пишет «Архангел Спецназа» .

По словам автора канала, на рубеже Басово — Гоптовка и в районе населенного пункта Терновая увеличилась численность украинских военных. Кроме того, 28 января подразделениям ВСУ у Харькова также подвозили новое дизельное топливо.

«С учетом наращивания количества людей, а также свежей поставки топлива, не исключены попытки вылазок или даже атак в Белгородской области», — допускает Telegram-канал с аудиторией более 1,1 млн подписчиков.

Автор добавил, что украинские военные также могут попытаться атаковать в направлении вклинения ВС РФ на Волчанском участке.

Ранее украинские войска обстреляли интернат в оккупированной ими Судже Курской области. В Следственном комитете РФ заявляли, что приказ на обстрел школы отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Ростислав Карпуша.