Жители Курской области, которых ВСУ вывозили на Украину из региона, рассказывали, как с ними обращались. По словам пострадавших, их могли оставить без воды и еды за любую провинность, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что он и его представители общались с несколькими семьями из Курской области. Их удалось спасти с территории Суджи благодаря усилиям российского омбудсмена.

Семьи жителей Курской области были переданы в руки РФ рядом с Белоруссией, отметил Мирошник. До этого россиян содержали в закрытых, локализованных местах. Они находились на дистанции от всех. Скорее всего, это была больница или другое закрытое учреждение.

Там жителей Курской области, по словам посла по особым поручениям МИД РФ, кормили через окно перловой кашей. Причем это происходило не всегда.

«Иногда, если они что-то не так вдруг сказали, то их просто могли лишить еды, воды и оставить в таком положении», — рассказал Мирошник.

Ранее в ООН осудили убийство мирных жителей в курском селе Русское Поречное.