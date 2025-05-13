По данным источников Mash , украинское командование стягивает к границе Брянской области колумбийских наёмников и бойцов 225-го батальона.

Группировка численностью до 2000 человек сосредоточена на стыке Стародубского и Климовского районов. По информации разведки, атака может начаться уже в ближайшие сутки.

Целью ВСУ, по всей видимости, является создание плацдарма для последующего обмена территориями на переговорах. Российские войска приведены в полную боевую готовность и готовы дать асимметричный ответ, как это уже было в Белгородской области.

Напомним, после аналогичной попытки прорыва под Демидовкой и Поповкой ВС РФ не только ликвидировали диверсионные группы, но и провели контратаку, закрепившись в населённых пунктах Приходы и Марьяны Сумской области. В настоящее время российские подразделения также ведут наступательные действия в районе Юнаковки и продвигаются в направлении Садков.

Ситуация остаётся напряжённой, однако российская группировка в приграничных районах полностью контролирует обстановку и готова к любым сценариям развития событий.