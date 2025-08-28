сегодня в 21:54

ВСУ использовали метеозонды со взрывчаткой, чтобы атаковать Липецкую область

Вечером 27 августа экстренные службы зафиксировали новый случай применения Украиной необычного оружия — метеорологических воздушных шаров, оснащенных взрывчаткой. По информации источника агентства, три таких объекта были направлены на цели в Липецкой области, пишет РИА Новости .

Система противовоздушной обороны отреагировала на угрозу около 19:00 по московскому времени, уничтожив два украинских беспилотника. Минобороны РФ подтвердило факт перехвата, однако не уточнило тип летательных аппаратов.

Режим воздушной опасности в регионе действовал почти час — с 18:30 в течение 51 минуты, о чем сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стоит отметить, что подобная тактика уже применялась украинской стороной осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что накануне над Липецкой областью военные сбили два украинских дрона. На месте происшествия работали оперативные службы.