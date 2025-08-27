Украина атаковала Липецкую область двумя дронами

сегодня в 20:19

Минобороны сообщило о ликвидации двух дронов ВСУ над Липецкой областью

Вечером 27 августа дежурными средствами ПВО над территорией Липецкой области было уничтожено два вражеских объекта. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале .

Предварительно известно, что противник атаковал российский регион около 19:00 по московскому времени. Оба дрона были успешно ликвидированы.

На момент публикации заметки информации о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков вражеских беспилотников не поступало.

Прошлой ночью над Липецкой областью был ликвидирован один украинский беспилотник. В общей сложности ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 БПЛА.