ВСУ использовали американские ракеты при обстреле слободы Белой

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Mash: ВСУ обстреляли ТЦ в Курской области из американской РСЗО Himars

ВСУ обстреляли ТЦ «Добрыня» в Курской области, при котором погибли четыре человека, из американской РСЗО Himars, сообщает Telegram-канал Mash .

По данным канала, ВСУ нанесли два ракетных удара вечером в понедельник. Сначала был поврежден частный гараж.

Второй залп пришелся по торговому центру, где в это время было много посетителей после окончания рабочего дня.

При обстреле погибли четыре человека, ранены девять мирных граждан.