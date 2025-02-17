ВСУ атаковали школу в Курской области

Украинские силы ударили по школе в селе Крупец Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Он отметил, что в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, так как школьники ранее перешли на дистанционное обучение.

Однако из-за ударов в школе выбито восемь окон. Хинштейн отметил, что атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре «демонстрируют бесчеловечность киевского режима».

Он отметил, что данные преступления не останутся безнаказанными.

Ранее съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке ВСУ под Курском. Ранения получил оператор Юрий Шолмов.