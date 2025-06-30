ВСУ атаковали школу «Формула успеха» в Белгородской области
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Украинская армия нанесла удар беспилотниками по школе «Формула успеха» в Белгородской области. Поврежден один класс, сообщает Mash.
К счастью, детей внутри не было. По предварительным данным, никто не пострадал.
В прошлом году 41-летняя завуч этой школы Юлия Сульженко погибла из-за удара «Точкой-У» по Белгородской области. Она вместе с семьей жила в подъезде, который обвалился после удара ракеты.
Ранее в результате атаки ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя. У 48-летнего мужчины осколочные ранения, другой 47-летний мирный житель получил слепые осколочные ранения ног.