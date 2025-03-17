ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

В понедельник украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Предварительно, мирные жители не пострадали, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по социальному объекту в селе Тишанка Волоконовского района. В здании повреждения кровля.

В районе поселка Красная Яруга беспилотник сдетонировал возле легковушки. В результате автомобиль посечен. Другой дрон ударил по грузовику в хуторе Фищево Краснояружского района. Машина сильно повреждена.

В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон сдетонировал в частном секторе. Пострадало ограждение. В селе Нечаевка Белгородского района БПЛА попытался ударить по производственному предприятию. В результате поврежден фасад здания.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по частному дому. В результате выбиты окна, поврежден фасад. Пострадала и хозпостройка.

Ранее житель Белгородской области получил минно-взрывную травму. Украинская мина «колокольчик» оторвала ему стопу.