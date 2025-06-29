ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области за сутки

Украинские силы вновь нанесли удары по Белгородской области. Они за сутки обстреляли несколько населенных пунктов. Также фиксировались атаки дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Три БПЛА сбили в Белгородском районе. В поселке Разумное из-за падения осколков поврежден забор. Также село Красный Хутор подверглось обстрелу.

Еще один дрон был сбит над Борисовским районом. В Валуйском муниципальном округе зафиксированы атаки шести беспилотников, три из которых подавлены. В хуторе Рябики из-за ударов БПЛА повреждены автомобиль и две хозпостройки.

Волоконовский район был атакован 10 дронами. Повреждения получили объекты в поселке Волоконовка, селе Новое и селе Погромец.

Грайворонский муниципальный округ подвергся шести обстрелам. По нему было выпущено 26 боеприпасов. Также округ атаковали 10 БПЛА. В селе Дунайка повреждены ЛЭП, три транспортных средства и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 60 боеприпасов в ходе девяти обстрелов. Также там были атаки 12 беспилотников. В Ракитянском районе в селе Бобрава из-за удара дрона повреждены частный дом, два легковых и грузовой автомобили.

По Шебекинскому муниципальному округу был выпущен один боеприпас, также фиксировались удары 19 БПЛА, 13 из них сбиты. В городе Шебекино в результате атаки повреждены три автомобиля и забор, в селе Новая Таволжанка — шесть частных домов, надворная постройка и три машины.

28 июня дроны ВСУ также атаковали Белгородскую область. По предварительным данным, мирные жители при этой атаке не пострадали.