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ВСУ атаковали из HIMARS центр Донецка, где имеются только гражданские объекты

Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS, изготовленном в Соединенных Штатах. Противник атаковал район, где находятся исключительно гражданские объекты, а также мирное население, рассказал РИА Новости представитель СК РФ .

ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Был поврежден многоквартирный дом, в котором жили мирные люди.

Противник атаковал район, где нет военной техники.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о новых жертвах обстрелов со стороны украинских войск. По его данным, из-за ударов с использованием беспилотников были ранены восемь мирных жителей, среди которых есть шесть несовершеннолетних.