ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Белгородская область была атакована украинскими беспилотниками. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Два дрона атаковали хутор Плотвянка Волоконовского района. Один беспилотник ударил по припаркованной легковушке. У машины посечено заднее стекло.
Другой БПЛА атаковал частный дом. В результате повреждены кровля, навес, выбиты окна.
Еще один дрон атаковал село Архангельское Шебекинского округа. Там из-за атаки загорелся склад сельхозпредприятия.
Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью сбили воздушные цели. В результате атаки противника был ранен мирный житель.