ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

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Белгородская область была атакована украинскими беспилотниками. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Два дрона атаковали хутор Плотвянка Волоконовского района. Один беспилотник ударил по припаркованной легковушке. У машины посечено заднее стекло.

Другой БПЛА атаковал частный дом. В результате повреждены кровля, навес, выбиты окна.

Еще один дрон атаковал село Архангельское Шебекинского округа. Там из-за атаки загорелся склад сельхозпредприятия.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью сбили воздушные цели. В результате атаки противника был ранен мирный житель.