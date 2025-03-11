ВСУ атаковали дроном «Баба Яга» предприятие в Шебекине

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Украинцы утром во вторник атаковали беспилотником «Баба Яга» предприятие в Шебекине Белгородской области, сообщает SHOT .

С БПЛА они сбросили снаряд на лакокрасочный завод. В результате атаки там начался пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации Минобороны, минувшей ночью были перехвачены 337 дронов противника над 10 российскими регионами. Из них 25 аппаратов сбили над Белгородской областью.