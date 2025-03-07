ВС Украины заявили о первом применении французских истребителей Mirage

Воздушные силы Украины заявили, что впервые применили в бою истребители Mirage французского производства. Они прибыли в страну месяц назад, сообщает РИА Новости .

В Telegram-канале ВС Украины написали, что в бою применялись не только уже знакомые многим американские истребители F-16, но и французские Mirage. О поставках самолетов Киеву летом прошлого года сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

По некоторым данным, у французских ВВС всего 26 таких истребителей. Известно, что на Украину поставили 6 самолетов. В России много раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Киеву ничего хорошего, а только усугубляет конфликт.

Ранее Макрон заявил, что согласится разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным при согласии партнеров. Глава государства добавил, что диалог возможен только после общения представителей сторон.