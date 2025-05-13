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ВС России уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Алекс, пишет РИА Новости .

Отмечается, что в ходе штурмовой операции группировка была уничтожена.

«Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — рассказал он.

Ранее российские солдаты применили против боевиков ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла». Он состоит из пяти FPV-беспилотников.