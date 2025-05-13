ВС России уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ
ВС России уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ на Красноармейском направлении, рассказал военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Алекс, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе штурмовой операции группировка была уничтожена.
«Мы слышали от ребят, что заходили они в точку, ну обнулили, а там все девчата», — рассказал он.
Ранее российские солдаты применили против боевиков ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла». Он состоит из пяти FPV-беспилотников.