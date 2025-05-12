Новый дрон-трансформер: ВС РФ ударили по противнику с помощью «Воблы»
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Российские солдаты применили против боевиков ВСУ новый дрон-трансформер «Вобла». Он состоит из пяти FPV-беспилотников, сообщает РИА Новости.
Беспилотник разработали солдаты 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ВС РФ. Новый БПЛА создали в полевой лаборатории.
«Вобла» состоит из 5 дронов и самосборной рамы. Ее тоже создавали специалисты 18-й общевойсковой армии.
По краям рамы устанавливаются 4 дрона. Каждый беспилотник работает как один мотор. В центре рамы ставят пятый дрон. Он — компьютер, мозг, видеопередатчик для изделия.
«Вобла» поднимает вес от 7 кг. Беспилотник предназначен для несения противотанковых мин и иных увесистых боеприпасов. Используется для огневого поражения, сноса пунктов БПЛА противника. Изделие дает возможность наносить точечные и мощные удары.