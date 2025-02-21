ВС России уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

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Боец РФ с позывным «Тюлень» рассказал, что ВС России ликвидировали пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в пригороде Часова Яра ДНР, применив против них высокоточный снаряд «Краснополь», сообщает РИА Новости .

«Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно», — отметил он.

По его словам, «Краснополь» очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника.

Ранее сообщалось, что в окружении у Константинополя рискуют оказаться 4 украинских батальона. Если ВС РФ полностью окружат формирования армии Украины, то получится один из крупнейших «котлов» за все время проведения спецоперации.