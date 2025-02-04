Российские военные вели семичасовой бой с ВСУ у Волчанска

Российские военные вели семичасовой бой с ВСУ у Волчанска в Харьковской области и отразили атаку врага, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ открыли отвлекающий огонь по позициям российских военных. Одновременно украинские штурмовики численностью порядка 50 человек переправились через реку Волчья.

Они планировали атаковать подразделение ВС РФ в районе села Тихое. Боестолкновение длилось более семи часов. Противник был рассеян и отступил.

Потери ВСУ уточняются, сообщил Марочко.

Ранее в Курской области по данным Минобороны России ВСУ потеряли около 210 военных.