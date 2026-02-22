ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

сегодня в 14:19

За минувшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры в России ВС РФ нанесли массированный удар по противнику, сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военные ударили высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и дронами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Поставленные цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

Ранее мощные взрывы прогремели в Киеве и области. Были атакованы Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6.

