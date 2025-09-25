сегодня в 13:00

ВС РФ завершают зачистку Кировска в ДНР от ВСУ

Российские войска продолжают освобождать Кировск от ВСУ. Они находятся на финальной стадии зачистки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы подразделений группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение. Населенный пункт практически взят под контроль ВС РФ.

В данный момент российские штурмовые проводят зачистку города.

Всего ВСУ отправили в Кировск 3 бригады, суммарно задействовав до 19 батальонов. Российские бойцы вклинились вглубь обороны противника и нанесли неожиданный удар. Они выбивают остатки 63-й бригады ВСУ из города.

