сегодня в 16:10

Российские войска выбивают остатки 63-й бригады ВСУ из Кировска в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» в ДНР заканчивают освобождение Кировска. Туда киевский режим отправил 3 бригады, суммарно задействовав до 19 батальонов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В населенном пункте противник использовал свою стандартную для обороны городов тактику. ВСУ сделали укрепленные опорные пункты во всех домах и подвалах.

Также украинские солдаты создали оборонительные позиции вдоль реки Жеребец. Она была водной преградой для ВС РФ.

Однако российские бойцы использовали эффект неожиданности и быстро форсировали реку. В результате удалось вклиниться в глубину обороны ВСУ.

Российские войска проводят зачистку Кировска. Уничтожаются остатки 63-й механизированной бригады ВСУ.

