В Донецкой Народной Республике российские бойцы захватили у ВСУ американский бронеавтомобиль Humvee, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие 68-го армейского корпуса штурмовали опорный пункт противника возле населенного пункта Улаклы. После выполнения задачи они заметили Humvee и захватили его.

Сначала бойцы осмотрели машину, затем провели разведку местности и решили эвакуировать авто. Командование поддержало их идею.

Как рассказал один из солдат, для эвакуации, которую решили проводить ночью, вызвали БТР. При этом противник не хотел отдавать автомобиль, пытаясь атаковать российских военных с помощью дрона ночного видения.

Станция РЭБ подавила БПЛА противника, а бойцам удалось спокойно выехать с данного участка вместе с трофеем.

Ранее ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР. До этого они взяли под контроль Константинополь.