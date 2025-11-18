сегодня в 21:40

SHOT: ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в Красноармейске

Российские расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли массированный удар по позициям украинских военных, которые находятся в окружении в Красноармейске (Покровске), сообщает SHOT .

ВСУ оказались в плотном «кольце», которое закрывают южноуральские военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона. Волонтеры «Народного фронта» передали российским бойцам необходимое для этого оборудование.

ВС РФ получили тепловизоры, ночники, дизельный генератор, квадрокоптеры, пламегасители на автоматы.

Всего за время битвы за город погибли свыше 6,5 тыс. военных ВСУ. В окружении остаются еще 5 тыс. Они остались без продовольствия и медпомощи.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командование поручило украинским военным расстреливать всех, кто уходит из Красноармейска. В том числе это касается гражданских.

