ВС РФ заняли важный город у Красного Лимана, который откроет путь на Славянск

Армия России освободила город Кировск (украинское название — Заречное) на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны России. Населенный пункт находится менее чем в 10 километрах к востоку от Красного Лимана.

Кировск удалось занять благодаря наступательным действиям группировки войск «Запад».

29 сентября российские военные также освободили Шандриголово в ДНР, заявляло оборонное ведомство. Населенный пункт взяли силами «Западной» группировки войск.

По словам военкора Александра Коца, Кировск находится в 8 километрах от Красного Лимана. Взятие Кировска — важный шаг для будущего освобождения Славянска, который расположен в 20 км от Красного Лимана.

«К тому же, от Красного Лимана до Славянска - около 20 километров. Значительная часть маршрута — лесные массивы, где можно передвигаться, не опасаясь дронов. Создадутся предпосылки для наступления на Славянск с северо-востока», — прокомментировал журналист в личном Telegram-канале.

