Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. В ходе слаженных действий им удалось освободить от присутствия противника населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В освобождении Шандриголово от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Бойцы российской армии благодаря слаженным и решительным действиям не только освободили населенный пункт от присутствия противника, но и улучшили свое тактическое положение в зоне соприкосновения.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юнаковка Сумской области. Бойцы российской армии продолжают продвигаться вглубь позиций ВСУ.

