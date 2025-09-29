ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР
Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. В ходе слаженных действий им удалось освободить от присутствия противника населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В освобождении Шандриголово от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали подразделения группировки войск «Запад».
Бойцы российской армии благодаря слаженным и решительным действиям не только освободили населенный пункт от присутствия противника, но и улучшили свое тактическое положение в зоне соприкосновения.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юнаковка Сумской области. Бойцы российской армии продолжают продвигаться вглубь позиций ВСУ.
