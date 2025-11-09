сегодня в 08:11

ВС РФ занимают многоэтажки на севере Мирнограда в ДНР

Российские войска берут под контроль территорию на севере Мирнограда в Покровском районе ДНР. Они постепенно занимают многоэтажные дома, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Российских штурмовиков на мотоциклах заметили на северной окраине. Также продолжается зачистка северо-восточных кварталов от ВСУ.

В Сеть попали кадры неудачной попытки украинского БПЛА атаковать позицию российских бойцов. ВС РФ смогли подавить дрон.

Между тем украинские аналитики также подтверждают, что ВС РФ делают успехи в Донецкой Народной Республике. В частности в Красноармейске (Покровске) ситуация развивается для противника не лучшим образом.

