сегодня в 16:14

Администрация интерактивной украинской онлайн-карты боевых действий между армией РФ и ВСУ DeepState подтвердила продвижения российских войск. Москва добилась успехов в Донецкой Народной Республике, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Продвижения ВС РФ зафиксированы в Белой Горе и Плещеевке под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

Также российские войска взяли под контроль новые позиции в Козацком под Мирноградом в ДНР.

Ранее сообщалось, что рядом с Димитровом (Мирноградом) и Родинским в Донецкой Народной Республике формируется огневой котел для украинских войск. В Красноармейске (Покровске) ситуация развивается для противника не лучшим образом.

