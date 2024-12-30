ВС РФ захватили американский танк M1A1 Abrams без повреждений

У российских военных появилась возможность детально изучить американский танк M1A1 Abrams, который удалось захватить почти без повреждений, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Military Watch Magazine.

Ценность данного трофея заключается в его широком применении. Теперь специалисты «Уралвагонзавода» проанализируют танк на предмет сбора разведданных.

Танк M1A1 Abrams находится на вооружении США. Известно, что в Америке есть более 4 тысяч таких машин, часть из которых находится на хранении.

Ранее в Курской области российские военные сумели захватить американскую БМП ВСУ М113. Эту технику удалось подорвать миной, на ней был красный крест, обозначающий медицинские подразделения, но, как оказалось, внутри находились боеприпасы.