ВС РФ зачистили Сухой Яр от присутствия ВСУ
Фото - © РИА Новости
Российские военные методично добиваются поставленных целей на специальной военной операции. В ходе очередного задания им удалось зачистить Сухой Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) от противника, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, бойцы Вооруженных сил России завершили зачистку территорий населенного пункта в ДНР.
Далее бойцы продолжат достигать других целей, поставленных командованием.
Ранее боец с позывным Лаврик рассказал, как штурмовики освобождают западную часть Купянска от присутствия Вооруженных сил Украины.
