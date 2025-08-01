ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска в период с 26 июля по 1 августа взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО. Также они нанесли групповые удары по военным объектам Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За неделю ВС РФ нанесли поражение скоплениям сил противника на различных направлениях. Российские войска улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные рубежи.

Российская армия за указанный период освободила семь населенных пунктов: Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Новоукраинку, Зеленый Гай в ДНР, а также Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.

За неделю было нанесено семь групповых ударов с помощью высокоточного оружия и дронов. В результате были поражены военные аэродромы и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также были ликвидированы украинские склады с боеприпасами, цеха производства и пункты управления БПЛА. Кроме того, были уничтожены пункты временной дислокации солдат ВСУ и наемников.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 7,5 тыс. солдат в Часовом Яре в ДНР. Также было уничтожено 11 украинских танков.