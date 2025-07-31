Минобороны: ВСУ потеряли 7,5 тыс солдат в Часовом Яре в ДНР

ВСУ утратили 7,5 тыс. боевиков в Часовом Яре в ДНР. Также было уничтожено 11 украинских танков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Еще ВС России вывели из строя 55 бронированных машин ВСУ. Помимо этого, были уничтожены 160 артиллерийских систем и минометов.

Часов Яр расположен рядом с Артемовском в ДНР. Его площадь составляет 12,99 квадратных километров.

Часов Яр освободили 31 июля. Российские войска за время сражения за город уничтожили одну из крупнейших группировок ВСУ за историю проведения СВО.