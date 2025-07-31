ВС РФ уничтожили в Часовом Яре самую большую группировку ВСУ за все время СВО Спецоперация сегодня в 09:38 Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

ВС РФ во время сражения за Часов Яр в Донецкой Народной Республике ликвидировали наиболее крупную группировку ВСУ за всю историю проведения спецоперации. В сражении участвовало огромное количество солдат противника, сообщает ТАСС.