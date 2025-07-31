ВС РФ уничтожили в Часовом Яре самую большую группировку ВСУ за все время СВО
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ВС РФ во время сражения за Часов Яр в Донецкой Народной Республике ликвидировали наиболее крупную группировку ВСУ за всю историю проведения спецоперации. В сражении участвовало огромное количество солдат противника, сообщает ТАСС.
«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — добавил источник в силовых структурах.
Ранее Минобороны сообщило о том, что ВС РФ освободили Часов Яр в ДНР. Продвижение на краматорско-дружковском направлении продолжается.
Площадь города Часов Яр составляет 12,99 кв. км. Он находится неподалеку от Артемовска в ДНР.