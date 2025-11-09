сегодня в 12:50

ВС РФ взяли под контроль Рыбное в Запорожской области

Российские войска освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село взяли под контроль бойцы подразделения группировки войск «Восток». Таким образом, российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ на этом направлении.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Восток» было ликвидировано до 255 военнослужащих за сутки.

8 ноября российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области. Также ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям украинского ВПК.

