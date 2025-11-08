Российские войска освободили Волчье в Днепропетровской области

сегодня в 12:58

Солдаты российской группировки войск «Восток» выбили боевиков ВСУ из села Волчье в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские войска дали ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам. По противнику нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, среди которого гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», ударные БПЛА.

Атакам подверглись предприятия украинского ВПК, газо-энергетические объекты. Последние обеспечивали работу военно-промышленного комплекса противника.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с 1 по 7 ноября нанесли семь ударов по объектам на Украине. Среди них аэродромы и иная инфраструктура.

