Российские войска в ноябре семь раз атаковали инфраструктуру в Украине

Вооруженные силы России с 1 по 7 ноября нанесли семь ударов по объектам на Украине, включая аэродромы и инфраструктуру, а также освободили 19 зданий в Димитрове ДНР, сообщает «Царьград» .

С 1 по 7 ноября российские Вооруженные силы провели семь координированных ударов по объектам на территории Украины.

В ведомстве уточнили, что для атак использовались высокоточные средства поражения и ударные беспилотники. Основными целями стали объекты оборонной промышленности, подразделения газо-энергетической инфраструктуры и элементы транспортной системы, которые поддерживали работу украинских военных.

Под удары попали военные аэродромы, ремонтные объекты, сборочные корпуса и хранилища ударных беспилотников. Также были поражены пункты подготовки к ракетным пускам и временные места дислокации украинских сил, включая националистические формирования и иностранных наемников.

В Димитрове ДНР российские войска освободили 19 зданий, а в районе Купянска предотвратили попытку прорыва украинских военных из окружения. Один из командиров ВС РФ заявил, что восточная часть города будет очищена от украинских бойцов в ближайшие пять дней.