ВС РФ выполнили боевую задачу в зоне СВО, штурмуя позиции на Porsche Cayenne

Российские войска использовали автомобиль Porsche Cayenne для выполнения боевой задачи на белгородском направлении. Автомобиль проехал там, где не смогли пробраться багги и другая техника, сообщает SHOT .

Перед штурмовой бригадой ВС РФ стояла задача преодолеть 3,5 км по открытой местности. Бойцам нужно было закрепиться в посадках и удержать их.

Для преодоления такого расстояния им понадобилась техника. Однако мотоциклов и багги у группы было мало, на всех бы не хватило. Кроме того, они могли бы застрять в лесополосе. Тогда боец с позывным Бардак предложил воспользоваться его личным автомобилем Porsche Cayenne.

Эта машина уже хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО благодаря своей проходимости. Cayenne смог проехать в самых затрудненных участках. Машина с бойцом внутри заняла необходимую точку и стала дожидаться других военных.

В результате ВС РФ успешно выполнили боевую задачу, без потерь. Однако Porsche Cayenne остался на поле битвы. Неизвестно, смогут ли его эвакуировать оттуда.

Российские военные используют немецкую иномарку Porsche Cayenne в зоне СВО не в первый раз. Ранее кадры с машиной, на которой штурмуют украинские позиции, появились в Сети.