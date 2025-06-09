сегодня в 14:48

Российские войска продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ. Они расширили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Продвижение осуществляют подразделения группировки войск «Центр». Они ликвидировали формирования тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии.

Бои шли около населенных пунктов Димитров, Муравка, Новоукраинка, Петровское, Красноармейск, Удачное ДНР. Украинские силы потеряли более 525 военнослужащих ВСУ.

Также ВС РФ уничтожили семь боевых бронемашин, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Кроме того, была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, принадлежащая противнику.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные наступают в Днепропетровской области в том числе для создания буферной зоны. Бойцы российской армии методично достигают всех поставленных целей.