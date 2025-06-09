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Песков: ВС РФ наступают под Днепропетровском для создания буферной зоны

Российские военные проводят активные наступательные действия в Днепропетровской области. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что такая работа ведется в том числе для создания буферной зоны для защиты страны, пишет ТАСС .

«В том числе, безусловно», — ответил Песков на вопрос, ведется ли наступление в рамках создания буферной зоны, обещанной президентом России Владимиром Путиным.

Бойцы российской армии методично достигают всех поставленных целей на специальную военную операцию.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что танковая дивизия России в составе группировки «Центр» вышла на западную границу Донецкой Народной Республики. На этой территории ведутся наступательные действия под Днепропетровском. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал выход ВС РФ к западным границам ДНР историческим событием.