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ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ при попытке высадки на левый берег Днепра

Российские подразделения обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке высадки на левый берег Днепра, сообщает РИА Новости .

«Уничтожена очередная украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть на левобережье Днепра», — заявили в российских силовых структурах.

Представитель российского силового ведомства добавил, что диверсионно-разведывательная группа противника состояла из трех человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Словакии задержали украинских диверсантов с картами расположения газовых энергообъектов страны. По словам государства, киевский режим стал совершать теракты н только в РФ, но и в европейских странах.