Путин: в Словакии задержаны украинские диверсанты с картами энергообъектов

В Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами расположения газовых энергообъектов страны, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

О задержании диверсантов главе государства доложили буквально вчера-позавчера.

«Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейских странах. Повторяю еще раз. Кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам терактов на территории Европы», — сказал Путин.

По словам главы государства, это их выбор. Выбор России — развитие сотрудничества.

«И мы будем добиваться своих целей», — обозначил Путин.