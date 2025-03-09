ВС РФ уничтожили тараном 2 гексакоптера ВСУ «Баба-Яга» над Часовым Яром

Оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным Тони вывел из строя два тяжелых украинских гексакоптера «Баба-Яга». Об этом солдат рассказал РИА Новости , предоставив доказательства.

Два украинских гексакоптера занимались разведкой в небе над Часовым Яром. Также обе «Бабы-Яги» сбрасывали взрывные устройства на детский сад в населенном пункте.

Российские солдаты заметили гексакоптеры ВСУ в небе. Тогда Тони запустил собственный FPV-дрон, подлетел к беспилотникам противника, а затем поочередно протаранил их.

«Уничтожили сначала первую, потом вторую «Ягу»», — сказал Тони.

Ранее российские военные модернизировали трофейный дрон «Баба Яга». Он получил новое имя — «тетя Вера».